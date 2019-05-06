إنهاء معاناة 76 عاملا من تأخير حصولهم على رواتبهم بالمنطقة الشرقية

نايف السالم(صدى):

تمكن مكتب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمحافظة الخبر في المنطقة الشرقية، من إنهاء معاناة 76 عاملاً من تأخير حصولهم على رواتبهم.

حيث جاء ذلك بعدما تجمعوا أمام المكتب مساء أمس الأحد، مطالبين بتسوية مالية ومنحهم حقوقهم التي تقدر بـ5 ملايين ريال.

وعن ذلك، قال مدير مكتب العمل منصور بن علي، أن قسم التسوية الودية في مكتب العمل أنهى معاناة 76 وافداً من الجنسية الهندية مع منشأة متعثرة، واسترد الوافدون حقوقهم المالية، وذلك في تصريحات له لصحيفة محلية.

كما أبان ” بن علي ” أن المخالصات تمت بحضور ممثل من السفارة الهندية، وبمتابعة من مدير فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل.