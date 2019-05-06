نصائح وتحذيرات بشأن رسائل التهنئة في رمضان

أميرة خالد(صدى):

بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، تنهال علينا رسائل التهنئة عبر تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي هذا السياق ،حذر مختصون من إعادة إرسال رسائل التهنئة، باعتبار ذلك سيظهر للأشخاص؛ وأنه يعطي انطباعًا غير جيد، مطالبين بصنع رسالة عامة، توضع في الحسابات الاجتماعية أو المجموعات فقط.

وأشاروا إلى أن البعض يعتبر الرسالة النصية عبر مواقع التواصل خالية من الأحاسيس الإنسانية، لأن اللغة المكتوبة ناقل غير جيد للمشاعر.

وأكد المختصون على أهمية التفريق بين المهم والأهم في التواصل الفعال، وعدم وضع الناس في سلة واحدة من حيث القرابة والصداقة والزمالة.