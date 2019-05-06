حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين

الرياض(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكونًا للسحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (الشرقية ، الرياض ، القصيم ، حائل ،الجوف ،الحدود الشمالية جازان ، عسير ، الباحة مكة المكرمة ،المدينة المنورة ).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط والشمالي و تكون جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، و حالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.