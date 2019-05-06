طلبت كعكة عيد ميلاد..محاكمة شخصين أرسلا موادًا إباحية إلى زبونة

أبوظبي(صدى):

أجلت محكمة الاستئناف في الفجيرة بالإمارات، النظر في قضية اتهم بها عاملان بمخبز، بالاعتداء باستخدام الوسائط الإلكترونية على زبونة.

وكان العاملان قد أرسلا موادًا إباحية ” فيديو وصور ” عن طريق ” واتس أب ” إلى فتاة من جنسية عربية طلبت إعداد كعكة عيد ميلاد.

وطلب المتهم رقم هاتف الزبونة من أجل إرسال صورة لرسمها على الكعكة، إلا أنها فوجئت باتصال من رقم غير مسجل لديها في وقت متأخر من الليل، وحين جاوبته أخبرها المتهم الثاني بأنه يريد التعرف إليها.

وعلى الفور أغلقت السيدة الهاتف في وجهه، وكرر المتهم اتصاله في أوقات متفرقة من اليوم، لكنها لم تستجب له، وليحاول الضغط عليها قام بإرسال مواد إباحية عبر رقم هاتف مختلف، فقدمت بلاغاً في ذلك.

وأجلت المحكمة النظر في القضية للاستماع لأقوال المتهم الثاني في القضية.