رمضان غزة..طيران الاحتلال يواصل عدوانه ويدمر منزلا جنوب القطاع

وكالات(صدى):

دمرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، منزلا فلسطينيا في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، بعد تدميرها لعدد من البيوت والبنايات السكنية في أنحاء متفرقة من القطاع.

وقصفت طائرات الاستطلاع الإسرائيلية بصاروخين على الأقل منزلا يعود لعائلة أبو طير، في بلدة عبسان الكبيرة بمدينة خانيوس جنوب القطاع، تبعه عدة صواريخ من طائرات حربية من نوع f16، أحالت البيت إلى ركام ودمرته بشكل كامل.

كما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية النار على شاطئ شمال غزة، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع والطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد 25 فلسطينيا، وإصابة 154 آخرين، منذ بدء التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة، من بينهم 3 سيدات و 2 أجنّة ورضيعين.