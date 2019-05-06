” حدوتة مرة ” أول مسلسل للكبار فقط في رمضان

القاهرة(صدى):

هلت النجمة المصرية ،غادة عبدالرازق، بمسلسلها الرمضاني ” حدوتة مرة ” ، وهو أول مسلسل للكبار فقط في رمضان.

ونوهت القناة العارضة للمسلسل أن المسلسل للكبار فقط، والذي بدأت أولى حلقاته بمشهد ولادة الفنانة وفاء صادق، لابنتها ” مرة ” التي تجسدها غادة عبدالرازق، وظهرت المولودة مغطاة بالدماء.

وأعربت أمها عن كرهها لها؛ لأنها ” بنت ” ، ولذلك أطلقت عليها اسم مرة السيد غراب.

المسلسل من بطولة غادة عبد الرازق، أحمد صفوت، عبد الرحمن أبو زهرة، أحمد صيام، عايدة رياض، محمد شاهين، مجدي كامل، مايان السيد، سلمى أبو ضيف، ومن تأليف عمر عبد الحليم، وإخراج ياسمين أحمد.