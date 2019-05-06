بالفيديو.. مفتي المملكة يوجه رسالة للصائمين

علي القحطاني(صدى):

بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، دعا المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، الصائمين لاغتنام الشهر بالتوبة والأعمال الصالحة والتسامح.

وقال المفتي في رسالته: ” أخي المسلم استقبل هذا الشهر بالفرح والسرور لأن الله يحب الصوم والصائمين، وأشكر الله الذي بلغك هذا الشهر وأنت صحيح ومقيم وسالم من الأمراض والمعوقات ” .

وتابع: ” أيها الصائم استقبل الشهر بتوبة نصوح وعمل صالح وتب إلى الله من ذنوبك اغتنم هذا الشهر فصومه فريضة وقيام ليله سنة ” .

وأضاف: ” الفريضة فيه تعدل 70 فريضة فيما سواه، والنافلة فيه تعدل فريضة، كل هذا من فضل الله علينا ” .