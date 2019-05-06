أمطار على عدة مناطق في أول أيام رمضان

الرياض(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأثنين، تنبيهات متقدمة على عدة مناطق بشأن الحالة المتوقعة خلال الساعات القليلة القادمة.

وأوضحت الهيئة أن منطقتي الرياض، وعسير، ستشهدان استمرارًا في هطول امطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية تستمر حتى السادسة صباحا.

وتشهد مكة المكرمة، في الثانية عشر ظهرًا هطولا لأمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشيطة ، وقد تؤدي إلى جريان السيول، على أن تستمر الحالة حتى المساء.

وبينت أن المنطقة الشرقية تشهد نشاطا في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تبدأ الحالة من الثالثة فجرا وحتى مساء اليوم.

وتشهد القصيم، والباحة هطولا لأمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى المساء.