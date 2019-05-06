الزمالك يُطيح بالنجم الساحلي ويستعد لنهضة بركان

ماجد محمد(صدى):

استطاع نادي الزمالك المصري في فرض سيطرته أمام النجم الساحلي، ونجح في اقتناص فرصة ثمينة من خلال التعادل السلبي؛ فعبر إلى نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وبهذه النتيجة تبقى أمام الزمالك خطوة واحدة على تحقيق إنجاز جديد والتتويج بلقب الكونفدرالية .

وكان الزمالك نجح في اقتناص الفوز أمام النجم الساحلي في استاد برج العرب بالإسكندرية، حيث خرج بنتيجة 1- 0.

ومن المقرر أن يواجه نادي الزمالك في النهائي نادي نهضة بركان المغربي .

ومن المرتقب أن تشهد المباراة النهائية أجواء حماسية؛ نظرًا إلى أن نادي الزمالك يسعى إلى تحقيق تلك البطولة؛ لتأمين موقفه هذا الموسم نظرًا لشعوره بالتهديد في بطولة الدوري المصري، بينما يسعى النادي المغربي إلى تحقيق نتيجة تاريخية في هذه المبارة.

ويأتي تأهل نادي نهضة بركان المغربي للمرة الأولى في تاريخه بنتيجة غير متوقعة على الصفاقسي؛ حيث سجل ثلاثية في شباك النادي التونسي الذي ظن أن طريق الصعود أصبح ممهدًا أمامه.

ويلتقي الزمالك الباحث عن استعادة البطولات، نظيره المغربي الذي يسعى لتحقيق انتصار تاريخي فييوم 19 مايو في المغرب بينما تقام مباراة الإياب يوم 26 مايو في القاهرة.