صديق العائلة: الوافد الذي طعن ودهس كفيله يأخذ حقوقه بانتظام

الخرج(صدى):

روى أحد أصدقاء أسرة المواطن الذي تعرَّض للدهس في الخرج، على يد وافد من الجنسية الإثوبية، تفاصيل الحادثة.

وقال: الحادثة تمت يوم السبت في الخرج بحي الزاهر، حين قام عامل إثيوبي، راعي غنم، بطعن المواطن الذي يعمل لديه، ودهسه بالسيارة، حتى أدخل أسرته في حالة نفسية سيئة وحالة صدمة من الحادثة.

وأضاف: العامل الإثيوبي كان يأخذ حقوقه بشكل منتظم، وحتى الآن لم يصل أحد لتفسير أسباب الخلاف الذي أدى إلى القتل، فالمواطن في العقد السابع من العمر، ومعروف عنه حسن الخلق والطيب، وفقًا لـ ” العربية ” .

وشدد على أن شاهد العيان الذي اكتشف الحادثة، أبلغ الجهات المختصة التي حضرت للموقع، واكتشفت مكان الجاني، وتقوم حاليًّا بإجراء كافة التحقيقات لمعرفة ملابسات القضية.

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