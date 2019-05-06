” البقر الضاحك ” في المراعي الخضراء بعد حرمان استمر لأشهر

ستوكهولم(صدى):

انطلق قطيع من الأبقار إلى المراعي الخضراء التي حُرموا منها لأشهر، في مشهد جذب آلاف الأشخاص أمام إحدى مزارع الأبقار المخصصة لإنتاج الألبان في السويد.

وقالت كارين ليندغرين، التي تدير مع زوجها المزرعة إن الموعد السنوي لإطلاق الأبقار ” يعد أحد أهم أيام العام بالنسبة لزوار المزرعة ” .

وبدت الأبقار في بداية الأمر مرتبكة ومتلكئة، لكنها سرعان ما انطلقت إلى المراعي وهي تقفز وتتمرغ فرحا بالحرية، التي وجدتها أخيرا، والتي قد تستمر حتى حلول فصل الخريف المقبل في سبتمبر وأكتوبر المقبلين.