الهلال جاهز للقاء العين الإماراتي

نواف السالم(صدى):

أصبح نادي الهلال جاهزًا للقاء العين الإماراتي غدًا؛ وذلك بعد أن أنهى تحضيراته الميدانية اليوم.

وسلط المدير الفني ” شاموسكا ” الضوء في مران الفريق على الجوانب التكتيكية؛ حيث بدأ الجهاز الفني المران بتدريبات فنية متنوعة.

وشهد مران الهلال تطبيق عددًا من الجمل التكتيكية، التي يود تنفيذها خلال لقاء العين.

وفي السياق ذاته اختتم اللاعبون تدريبهم بمناورة على نصف مساحة الملعب، بينما واصل عبد الله عطيف برنامجه التأهيلي بد تعرضه لالتهاب في العضلة الضامة.

ويواجه نادي الهلال، غدًا الإثنين، نظيره العين الإماراتي على ملعب جامعة استاد مدينة جامعة الملك سعود الرياضية بالعاصمة الرياض، الساعة العاشرة مساءً، في إطار مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا.