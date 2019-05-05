253 سجين في المدينة المنورة يستفيدوا من العفو

علي القحطاني(صدى):

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، عن بلوغ إجمالي من استفاد من العفو من السجناء 253 سجين.

وقالت في بيان لها: بمتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز – أمير منطقة المدينة المنورة – واصلت لجان العفو بمنطقة المدينة المنورة دراسة معاملات السجناء الذين تنطبق بحقهم ضوابط وشروط العفو الملكي الكريم لهذا العام ، حيث بلغ إجمالي من استفاد من العفو من السجناء بسجون المنطقة ومحافظاتها حتى الان (253) سجين السعوديين 169 الغير سعوديين 84.

وتجدر الاشارة الى أن التوجيهات الصادرة من سمو أمير المنطقة أكدت على استمرار لجان العفو بالعمل على مدار الساعة بدراسة ملفات السجناء بغية الإسراع في الإفراج عن المستفيدين من العفو الملكي واطلاق سراحهم مع دخول الشهر الكريم .

من جانبهم، ثمن السجناء وذويهم توجيهات خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – بالعفو عما تبقى من محكوميات بعض سجناء الحق العام ، سائلين المولى – عز وجل – أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويطيل في عمره ويديم عليه لباس الصحة والعافية وأن يجزي له الأجر والمثوبة .