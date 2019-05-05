استجواب عمر البشير

الخرطوم(صدى):

استجوبت نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية بالسودان، الرئيس السابق عمر البشير؛ للاشتباه في تورطه في غسل أموال وتمويل الإرهاب.

يشار إلى أن النائب العام بدأ التحقيق مع ” البشير ” في الشهر الماضي، بشأن مزاعم غسل أموال، وحيازة مبالغ مالية كبيرة من العملة الصعبة دون سند قانوني، حيث عُثر على مبالغ مالية كبيرة في حقائب بمنزله.

وكات الجيش السوداني قد عزل البشير في 11 إبريل الماضي، بعد أشهر من المظاهرات ضد حكمه الذي استمر 30 عامًا.