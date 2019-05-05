ناصر القصبي يهنيء جمهوره بحلول شهر رمضان

أميرة خالد(صدى):

هنأ الفنان ناصر القصبي، جمهوره اليوم الأحد، بحلول شهر رمضان المبارك، متمنيًا أن يتقبل الله صالح الأعمال خلال شهر البركات.

وقال ناصر القصبي في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” كل عام وانتم جميعًا بصحة وعافية، وتقبل الله منا و منكم الصالح من الأعمال ” .

ويقدم ” القصبي ” خلال شهر رمضان الجزء الثاني من مسلسل العاصوف، والمقرر عرضه على فضائية MBC 1، فيما الحقق الجزء الأول من المسلسل نجاحًا كبيرًا.

مسلسل العاصوف 2 بطولة كل من ” ناصر القصبي ” ، حبيب الحبيب، عبدالإله السناني، ليلى السلمان، ريم عبدالله، ريماس منصور، عبدالعزيز السكيرين، زارا البلوشي، عبدالله المزيني، وحمد المزيني ” ، إخراج المثنى صبح.