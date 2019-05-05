هازارد: أنا استحق جائزة أفضل لاعب

ماجد محمد(صدى):

يبدو أن فوز فان دايك مدافع ليفربول بجائزة أفضل لاعب لم يعجب نجم تشيلسي هازارد الذي يرى أنه حصول مدافع على الجائزة صعب .

ولفت هازارد إلى أن المهاجمين هم أكثر استحقاقًا لجائزة أفضل لاعب في البريمير ليج، وفقًا لصحيفة ” آس الإسبانية ” .

وتابع هازارد: ” يوجد الكثير من اللاعبين يستحقون الفوز بالجائزة، وأنا منهم، وأيضًا يمكننا القول أن ساديو ماني كان جيدًا.

يُذكر أن هازارد أعطى صوته للأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.