للمرة الأولى.. الإيقاع بفنانة مصرية في أولى حلقات ” رامز في الشلال “

القاهرة(صدى):

تُعرض، غدًا الاثنين، أولى حلقات برنامج رامز جلال للمقالب ” رامز في الشلال ” ، بالتزامن مع بدء شهر رمضان المبارك.

وكشفت تقارير مصرية، أن الفنانة دنيا سمير غانم هي ضيفة أولى حلقات البرنامج.

يشار إلى أن دنيا سمير غانم لم تقع ضحية مقالب رامز جلال طوال المواسم الماضية، وهذه هي المرة الاولى لها.

وتدور فكرة البرنامج الجديد، حول استقلال الضيف قارب في بالي، ولكن نتيجة لتدفق الماء وبعض المؤثرات يتم العصف به، فيكون عليه أن ينجو بنفسه ليصل إلى جزيرة، ويخرج له رامز جلال على هيئة غوريلا.