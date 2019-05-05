بالفيديو.. شاب من ذوي الهمم: معي دليل إدانة المشهور وأطالب بحق المجني عليهم

علي القحطاني(صدى):

كشف الشاب عبدالعزيز علي وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، تفاصيل اتهامه لأحد مشاهير التواصل بالنصب عليه.

وأوضح خلال لقائه ببرنامج ” ياهلا ” ، أنه تواصل مع المشهور على تطبيق انستجرام لكنه طلب منه التواصل عبر واتساب، واتفقا على أن يحوِّل له مبلغ مالي مقابل استيراد أجهزة كهربائية من الخارج.

وأضاف أنه لم يرد على اتصالاته فور تحويله المبلغ، واستعوض الله بعد ذلك في حقه.

وأشار إلى عبدالعزيز الدوسري ” ناشر المقطع ” ، هو من تواصل معه بعد ذلك لنشر قصته ليجد أن هذا المشهور نصب على كثيرين من قبله.

وأفاد بأن هذه القصة حدثت معه قبل شهر، وقد رفع عليه قضية بعد انتشارها، مؤكدًا أنه مع دليل إدانة المشهور.

وقال الدوسري: هذا المشهور أعرفه شخصيا وادري انه ينصب على العالم، ورأيته كثير على السناب يطلب من الناس حوالات مالية.

الشاب #عبدالعزيز_علي من ذوي الاحتياجات الخاصة يتهم أحد مشاهير التواصل على النصب عليه.. تفاصيل القصة كاملة تسمعونها من عبدالعزيز في #برنامج_ياهلا #مشهور_يستغل_معاق pic.twitter.com/BrnsAac4j8 — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) May 5, 2019

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