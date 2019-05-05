بالفيديو.. لحظة حبس شقيق بوتفليقة وجنرالين للتآمر ضد الدولة

الجزائر(صدى):

أمر الوكيل العسكري للجمهورية الجزائرية لدى المحكمة العسكرية بالبليدة، بإيداع السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس المستقبل عبد العزيز بوتفليقة والجنرالين محمد مدين توفيق وبشير طرطاق في الحبس المؤقت.

وأكدت وسائل إعلام جزائرية، أن الوكيل العسكري للجمهورية أًصدر أوامره ضد شقيق بوتفليقة والجنرالين صباح اليوم الأحد، بتهمة المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة.

ووفقًا للإعلام الجزائري، فإن القانون الجزائري يعاقب على التهم المنصوص عليها بموجب المواد 248 من قانون القضاء العسكري و77 و78 من قانون العقوبات.

وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة استقال من منصبه، خضوعًا لرغبة الشعب وتحقيقًا للديمقراطية في اختيار رئيسه.