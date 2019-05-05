أقبل رمضان

تذهبُ السنواتٌ وترحلُ سنوات ولكن …يأتي الشهر علينا شهر رمضان له قلب وله روح في حياتنا … رحلوا أناس لم يأتوا على هذا الشهر .. ولكن يبقون بالقلب لن ننساهم ….

_هنا تبدأ حكايات رمضان في الماضي .شهر رمضان شهر البساطة لا تكلفة في الكل أو في بعض الاشياء التي لازمة علينا .بعض الأقارب في الماضي يقومون بدعوة على اجتماع اقاربهم ،أو دعوة زيارة والديهم عند الافطار .

والآن أصبح .الكل لا يتحمل مشقة على نفسه لدعوة أهله أو أقاربه في منزله الافطار في رمضان .

ثم بعد ذلك .ياتي جزء بسيط .وهو صلاة التراويح .هذه الصلاة التي لها جزء عاطفي ،ومعنوي ،وذاتي …

فكيف بصلاة بها في المساجد .

أخيراً ولستُ أخيرا وهو ليلة القدر هي ليلة من لليالي رمضان فيه أنزل القرآن الكريم فيه قوله تعالى “ليلة القدر خير من الف شهر تنزَلُ الملائكةُ والروح فيها بإذنِ ربهم من كل أمر سلامٌ هي حتى مطلعِ الفْجر” .

{اللهم إنك عفوا تحب العفو فاعف عنا }..