أهلًا رمضان.. 9 فوائد لقمر الدين في أول يوم صيام
ارتبط قمر الدين دائمًا بشهر رمضان الكريم، فهو المشروب المفضل للعديد من الأسر حول العالم، فهو جزءً أساسيًا على مائدة الإفطار في الشهر الكريم.
ونرصد لكم في السطور التالية 9 فوائد لقمر الدين؛ يمكنكم الحصول عليها في أول يوم صيام غدًا، وذلك وفقًا لما كشفة موقع “daily medical”.
1- قمر الدين مصدرًا للسكريات، فهو يمد الجسم بالطاقة والسعرات الحرارية.
2- يعالج الاضطرابات الهضمية مثل الإمساك.
3- قمر الدين أحد مصاد الكالسيوم، فيساهم في تقوية العظام والأسنان.
4- يعد مصدرًا للحديد، ويساعد في تكوين الهيموجلبين في الدم، لذلك هو مفيد لمرضى الأنيميا.
5- يًعزز صحو القلب والشرايين؛ نظرًا إلى أنه مصدرًا للألياف الغذائية.
6- يحتوي على الكاروتينيات وهي مضادات أكسدة تقوي المناعة وتحمي من الالتهابات.
7- يُعزز صحة البشرة، ويكافح علامات تقدم السن.
8-مشروبًا مثاليًا للمرأة الحامل، فيساعدها على التخلص من الحموضة خلال أشهرها الأخيرة.
9- يساعد على فتح الشهية على الإفطار.
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