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أهلًا رمضان.. 9 فوائد لقمر الدين في أول يوم صيام

أهلًا رمضان.. 9 فوائد لقمر الدين في أول يوم صيام
أميرة خالد(صدى):

ارتبط قمر الدين دائمًا بشهر رمضان الكريم، فهو المشروب المفضل للعديد من الأسر حول العالم، فهو جزءً أساسيًا على مائدة الإفطار في الشهر الكريم.

ونرصد لكم في السطور التالية 9 فوائد لقمر الدين؛ يمكنكم الحصول عليها في أول يوم صيام غدًا، وذلك وفقًا لما كشفة موقع “daily medical”.
1- قمر الدين مصدرًا للسكريات، فهو يمد الجسم بالطاقة والسعرات الحرارية.
2- يعالج الاضطرابات الهضمية مثل الإمساك.
3- قمر الدين أحد مصاد الكالسيوم، فيساهم في تقوية العظام والأسنان.
4- يعد مصدرًا للحديد، ويساعد في تكوين الهيموجلبين في الدم، لذلك هو مفيد لمرضى الأنيميا.
5- يًعزز صحو القلب والشرايين؛ نظرًا إلى أنه مصدرًا للألياف الغذائية.
6- يحتوي على الكاروتينيات وهي مضادات أكسدة تقوي المناعة وتحمي من الالتهابات.
7- يُعزز صحة البشرة، ويكافح علامات تقدم السن.
8-مشروبًا مثاليًا للمرأة الحامل، فيساعدها على التخلص من الحموضة خلال أشهرها الأخيرة.
9- يساعد على فتح الشهية على الإفطار.


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