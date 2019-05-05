أهلًا رمضان.. 9 فوائد لقمر الدين في أول يوم صيام

أميرة خالد(صدى):

ارتبط قمر الدين دائمًا بشهر رمضان الكريم، فهو المشروب المفضل للعديد من الأسر حول العالم، فهو جزءً أساسيًا على مائدة الإفطار في الشهر الكريم.

ونرصد لكم في السطور التالية 9 فوائد لقمر الدين؛ يمكنكم الحصول عليها في أول يوم صيام غدًا، وذلك وفقًا لما كشفة موقع “daily medical”.

1- قمر الدين مصدرًا للسكريات، فهو يمد الجسم بالطاقة والسعرات الحرارية.

2- يعالج الاضطرابات الهضمية مثل الإمساك.

3- قمر الدين أحد مصاد الكالسيوم، فيساهم في تقوية العظام والأسنان.

4- يعد مصدرًا للحديد، ويساعد في تكوين الهيموجلبين في الدم، لذلك هو مفيد لمرضى الأنيميا.

5- يًعزز صحو القلب والشرايين؛ نظرًا إلى أنه مصدرًا للألياف الغذائية.

6- يحتوي على الكاروتينيات وهي مضادات أكسدة تقوي المناعة وتحمي من الالتهابات.

7- يُعزز صحة البشرة، ويكافح علامات تقدم السن.

8-مشروبًا مثاليًا للمرأة الحامل، فيساعدها على التخلص من الحموضة خلال أشهرها الأخيرة.

9- يساعد على فتح الشهية على الإفطار.