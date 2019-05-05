” ملكية ينبع ” تمدد التقديم على الوظايف الأكاديمية

فاطمة المالكي(صدى):

مددت الهيئة الملكية بينبع فرصة التقديم على الوظائف الأكاديمية، التي تتطلب مؤهل البكالوريوس والدبلوم، حتى 20 رمضان 1440هـ.

وأوضحت الهيئة الملكية بينبع أن تمديد الوظائف الأكاديمية؛ جاء لتمكين حديثي التخرج من التقديم على هذه الوظائف والتمتع بمميزاتها، ويمكنك التقدم للوظيفة من خلال الرابط التالي: هنـــــــــــا.

وكانت الهيئة وضعت عدة شروط للتقديم على الوظائف الأكاديمية، أبرزها «أن يكون المتقدم أو المتقدمة حاصل على تقجير جيد جدًا ومعادلة الشهادة من وزارة التعليم إذا كانت من الخارج، مع مطابقة معايير ومتطلبات الوظيفة المطلوبة ».

وتقدم الهيئة عدة مميزات للمقبولين في الوظيفة، على رأسها رواتب مجزية ودورات تدريبية وبرنامج امتلاك للمسكن، بالإضافة إلى تعليم مميز بمدارس الهيئة الملكية وتوفير علاج بالمركز الطبي والمراكز الصحية التابعة لها.