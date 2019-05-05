قبل السحور.. روشته فهد الخضيري لصيام دون عطش

علي القحطاني(صدى):

ساعات قليلة ويبدأ المواطنون في التحضير للسحور الأول في شهر رمضان 2019؛ فيعتبر السحور هو الخطوة الأول لجعل صيام اليوم الأول يمر في سلام.

وفي هذا السياق وضح الدكتور فهد الخضيري، روشته لصيام أقل عطشًا في اليوم الأول، فقال عبر حسابه الرسمي على ” تويتر “:تناول التمر والموز واللبن في وجبة السحور يقلل من العطش لإحتوائه على البوتاسيوم “.

وتابع ” الخضيري “: ” أما الوجبات السريعة فإنها تحتوي على الصوديوم الذي يزيد العطش ” .

وأعلن الديوان الملكي منذ لحظات أن غدًا هو اليوم الأول من شهر رمضان 2019، وكان قد تقرر رسميًا أيضًا صيام العراق ولبنان والكويت، واليمن، وليبيا، وقطر غدًا الإثنين.