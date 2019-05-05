4 نصائح للتخلص من المشاكل الزوجية.. ” الطرف الثاني صائب دائما “

أميرة خالد(صدى):

يقابل الأزواج العديد من المشاكل الأسرية، التي تقلب حياتهم رأسًا على عقب وتحولهم الحياة الزوجية السعيدة إلى جحيم.

ولتجنب هذه المشاكل، كشفت صحيفة ” تايمز أوف إنديا ” مجموعة من الحلول لإنهاء المشاكل الأسرية وتجنبها، كالتالي:

_اخفض نبرة صوتك:

أكدت الدراسات أن نبرة الصوت المنخفضة تزيد من موقفك، على عكس الصوت العالي الذي يعطي انطباعًا سيئًا.

_ثق بنفسك وآرائك:

الثقة بالنفس تجعلك في مركز قوة وتساعدك في إقناع شريك حياتك برأيك ووجهة نظرك.

_ انظر في عيونه:

التواصل بالعين من أهم مقومات الحديث الناجح، كما أنه يوصل المعنى المقصود ويمنع الفهم الخاطئ ويساعد أيضًا على الإقناع.

_ وافق على ما يقوله:

عدم الجدال مع شريك الحياة أثناء الشجار والموافقة على ما يقوله يهدئ من روعه، وبذلك تتفادى الشجار العنيف.