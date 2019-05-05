4 نصائح للتخلص من المشاكل الزوجية.. ” الطرف الثاني صائب دائما “
يقابل الأزواج العديد من المشاكل الأسرية، التي تقلب حياتهم رأسًا على عقب وتحولهم الحياة الزوجية السعيدة إلى جحيم.
ولتجنب هذه المشاكل، كشفت صحيفة ” تايمز أوف إنديا ” مجموعة من الحلول لإنهاء المشاكل الأسرية وتجنبها، كالتالي:
_اخفض نبرة صوتك:
أكدت الدراسات أن نبرة الصوت المنخفضة تزيد من موقفك، على عكس الصوت العالي الذي يعطي انطباعًا سيئًا.
_ثق بنفسك وآرائك:
الثقة بالنفس تجعلك في مركز قوة وتساعدك في إقناع شريك حياتك برأيك ووجهة نظرك.
_ انظر في عيونه:
التواصل بالعين من أهم مقومات الحديث الناجح، كما أنه يوصل المعنى المقصود ويمنع الفهم الخاطئ ويساعد أيضًا على الإقناع.
_ وافق على ما يقوله:
عدم الجدال مع شريك الحياة أثناء الشجار والموافقة على ما يقوله يهدئ من روعه، وبذلك تتفادى الشجار العنيف.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 25451 ] نشر منذ 6 دقائق
اذا شفت الحرمه معصبه و زعلانه فلا تجادلها بل اخرج من البيت وبعد ساعه او ساعتين ترجع لبيتك ستجد الامور افضل او التزم الصمت وانتظرها تخلص من كلامها ولا تجادلها