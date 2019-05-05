بالفيديو.. خادم الحرمين الشريفين للبشر: لننظر لما بعد الحياة

نايف السالم(صدى):

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قبل يوم من بدء شهر رمضان، عن مدى ضعف الإنسان.

وأكد خادم الحرمين الشريفين خلال مقطع الفيديو المتداول، أن الإنسان ضعيف مهما بلغ ما لديه من سلطة ونفوذ ومال وعلم وقوة، لافتًا إلى أنه سيواجه ربه في يوم من الأيام تحت التراب.

ووجه نصيحة لجميع الناس خلال كلامه، قائلًا «فلنعمل لهذا اليوم ديننا يفرض علينا أن ننظر لما بعد الحياة، أن ننظر لما بعد القوة، لما بعد المال لما بعد النفوذ، لما بعد السلطة، ولما بعد العلم، هل عملنا في دنيانا نافع؟، ونرجو من الله عز وجل أن يعفو عنا ويغفر لنا، وأن يقدر ما عملناه جميعاً ويرحمنا، عندما نكون في يوم لا ينفع مالاً ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم».