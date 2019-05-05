 بعد أن حاول اغتصابها.. عامل يتسبب في مقتل فتاة عشرينية

القاهرة(صدى):

يبدو أنه في لحظات قليلة، اتخذت فتاة في العقد الثاني من العمر قرارها بإلقاء نفسها من الطابق التاسع؛ لتنجو من الاغتصاب.

وبدأت الواقعة، عندما تلقت شرطة الهرم بلاغًا بشأن سقوط فتاة عشرينية من شرفة منزلها في الطابق التاسع، لتفارق الحياة على الفور.

وكشفت التحريات أن الفتاة ألقت بنفسها من الطابق التاسع عندما حاول عامل في شقتها أن يغتصبها.

ونجحت الأجهزة الأمنية في الوصول إلى العامل المتهم باغتصاب الفتاة، وتواصل البحث عنه للقبض عليه واتخاذ الإجراءات اللازمة.