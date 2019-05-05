بدء تصنيع شاحنة مرسيدس اكتروس الجديدة كلياً في جدة

جدة(صدى):

بدأت الشركة الوطنية لصناعة السيارات “ ناي – NAI ” بإنتاج شاحنة أكتروس الجديدة كلياً في مصنعها بجدة.

وقال المدير العام لشركة (جبكو) هيكو تشولز : “ بعد الإعلان الرسمي عن إطلاق شاحنات أكتروس الثقيلة والجديدة كليّاً في المملكة العام الماضي، يسرنا في (JIPCO و NAI) التصريح بأن أكتروس الجديدة سيتم تجميعها بأيدي سعودية، وذلك اعتباراً من اليوم ”.

مضيفاً أن (JIPCO) تقدم الآن مجموعة واسعة من الخدمات بما في ذلك خدمة العملاء.

ويذكرأن شاحنة أكتروس تعتبر النموذج الرائد في مجموعة منتجات شاحنات مرسيدس-بنز منذ بدء إنتاجها في عام 1996م، وقد باتت تعدُّ من أفضل شاحنات الخدمة الثقيلة في العالم.

وأضاف: “لقد حافظنا باستمرار على معايير عالية لدرجة أن مصنعنا قد تم تصنيفه من بين أفضل مصانع مرسيدس-بنز خارج ألمانيا، وسنواصل التزامنا بهذه الروح، ونقوم بدورنا في تحقيق الرؤية 2030، وذلك من خلال تطوير وتنمية أهم مورد لدينا، ألا وهو الشباب السعودي الواعد.