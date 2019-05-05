النوم أقل من المعتاد بربع ساعة خطر على الصحة ويؤثر على التركيز

أميرة خالد(صدى):

كشفت دراسة حديثة أن النوم أقل من المعتاد ليلًا بحوالي 16 دقيقة فقط، يمكن أن يؤثر بشكل سلبي على جودة العمل كما يمكن أن يعرض الموظفين للأخطاء.

وقام الباحثون بمراقة 130 موظفًا يعملون في تكنولوجيا المعلومات ولديهم طفل واحد على الأقل في سن المدرسة، لكشف العلاقة بين جودة النوم والتركيز في العمل.

وقال المشاركون إنهم عندما ناموا لمدة 16 دقيقة أقل من المعتاد، عانوا من مشاكل معرفية أكثر في اليوم التالي، وأدى ذلك إلى رفع مستويات التوتر لديهم، وخاصة فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بالتوازن بين العمل والحياة .

وأضاف المشاركون أنهم كانوا أكثر عرضة لسوء التقدير والفشل في أداء المهام اليومية الوظيفية في اليوم التالي.

ويذكر أن دراسات قد أكدت أنّ الحرمان من النوم لمدة ليلة واحدة فقط، تفوق أخطاره الصحية، إتباع نظام غذائي عالي الدهون لمدة 6 أشهر، ويضاعف خطر الإصابة بمرض السكري، كما أنه يؤثر على الخلايا العصبية في الدماغ، ويسهم في تراجع الأداء المعرفي.