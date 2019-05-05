بعد تعافيه.. نور الدين امرابط أساسي في مباراة الحزم

ماجد محمد(صدى):

أعلن الجهاز الطبي لفريق النصر عن جاهزية لاعب الفريق المغربي نور الدين أمرابط؛ للمشاركة في لقاء فريق الحزم الواقع ضمن ختام الموسم.

وشارك نور الدين مرابط في التدريبات الجماعية لفريقه، بعد تعافيه التام من الإصابة التي تعرض لها بالعضلة الخلفية، ما يؤكد جاهزيته للقاء الحزم بصفة أساسية.

يُذكر أن نور الدين أمرابط شارك في لقاء النصر الأخير أمام الرائد، لكنه لم يكن جاهز بشكل تام للنزول إلى أرضية الملعب وتم استبداله أثناء المباراة، ما أثار التساؤلات حول مشاركته في لقاء الحزم من عدمه.