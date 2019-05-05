النيابة العامة تستجوب مسوقة ” زيوت المساج “
كشفت مصادر أن النيابة العامة استدعت المسوقة التي ظهرت عبر مقطع فيديو بثته من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “سناب شات” تسوق لمنتج تجميلي، والذي انطوى على ألفاظ خادشة للحياء.
وأفادت بأنها لا تقصد أي شيء من تلك الإيحاءات، وأنها مجرد دعاية لزيوت تستخدم للتجميل والمساج مؤكدة أنها سوف لا تكرر ذلك مستقبلاً، مقدمة اعتذارها الشديد.
ويذكر أن هذا السلوك قد ينطوي عليه مخالفة لنظام منتجات التجميل، والذي قد تصل عقوبة المخالفات فيها إلى السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات والغرامة المالية بمبلغ يصل إلى خمسة ملايين ريال.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 25451 ] نشر منذ 33 دقيقة
فعلا اخطأت في وصفها مفعول الزيوت بألفاض غير لائقه
واحتمال انه قد طلب منها من قبل الشركه ان تقول ما قالته بدون انتباه للكلمات التي كتبت لها
عوافي[ عدد التعليقات: 1181 ] نشر منذ 33 دقيقة
ماكان له داعي مافعلتي …