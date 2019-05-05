مدير ” تعليم الجوف ” يعتمد حركة نقل القيادات المدرسية

سكاكا (صدى):

اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي حركة نقل القيادات المدرسية لمدارس البنين والبنات للعام الدراسي المقبل، بحضور المساعد التعليمي عبدالله بن أحمد الزيدان.

وتمنى الغامدي لقائدي وقائدات المدارس ووكلائها المكلفين التوفيق والنجاح، كما قدم شكره وتقديره لقائدي وقائدات المدارس ووكلائها المنتهي تكليفهم.

وأوضح رئيس قسم القيادة المدرسية سهيان بن سعد السهيان أن حركة نقل القيادات المدرسية شملت 94 قائد وقائدة مدرسة من المكلفين الجدد، و 319 قائد وقائدة مدرسة مجددا تكليفهم، و 50 قائد وقائدة مدرسة منقولين لمدارس أخرى، و 16 وكيل ووكيلة مدرسة من المكلفين الجدد، و 269 وكيل ووكيلة مدرسة مجددا تكليفهم، و 34 وكيل ووكيلة مدرسة منقولين لمدارس أخرى.