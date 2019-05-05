شاموسكا: أعرف نقاط قوة الهلال.. ومتفائل بعودته أمام العين

ماجد محمد(صدى):

كشف البرازيلي بريكليس شاموسكا، المدير الفني لنادي الهلال، أن انخفاض مستوى فريقه يرجع إلى ضغط المباريات في الفترة الماضية، مؤكدًا على معرفة بنقاط القوة في الفريق.

وقال المدرب البرازيلي في مؤتمر صحفي: مباراة مهمة تنتظرنا غدًا أمام العين، عودة للملف الآسيوي ونطمح من خلالها إلى تأكيد صدراتنا وضمان التأهل إلى الدور المقبل.

وأضاف: أخذنا أسبوع كافي من الإعداد، واللاعبون أظهروا لي إيجابية كبيرة في التدريبات وأتمنى أن تنعكس علينا وتظهر في مواجهة الغد.

وأعرب عن تفائله بتحسن أداء الهلال خلال المباريات المقبلة، مؤكداً على أنه يعمل مع اللاعبين على لتطوير نسق اللعب وتحسين الأداء.

يشار إلى أن الهلال يستضيف نظيره العين الإماراتي، يوم الإثنين، في المباراة التي ستُقام على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض لحساب الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا 2019.

ويتصدر الهلال مجموعته في بطولة دوري أبطال آسيا 2019 برصيد 9 نقاط، وبفارق نقطتين عن الدحيل صاحب المركز الثاني، في حين يتذيل العين فرق المجموعة برصيد نقطتين، ويحتل الاستقلال الإيراني المركز الثالث بثلاث نقاط.