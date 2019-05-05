بالفيديو.. أحد العمالة يخلط اللحم القديم مع الجديد ويبيعه على أنه طازج
أظهر مقطع فيديو متداول اليوم الأحد، أحد العمالة في محل يبيع لحم مفروم وهو يفرّغ اللحم القديم تمهيداً لخلطه مع الجديد ثم يُعاد بيعه على أنه جديد وطازج .
وأثار المقطع غضب المواطنين، حيث طالبوا الجهات المعنية بضرورة ضط المخالفين، واتخاذ الإجراءات اللازمة معهم وذلك حفاظًا على سلامة الجميع.
مغرد[ عدد التعليقات: 494 ] نشر منذ 2 دقيقتين
بقاله فيها اجنبى من جنسيه عربيه حى المونسيه الرز عشره كيلوا يبيعه ب 75 وهو ب 76 وطا يح فيهم غش اهل الحاره ولا يدرون ليش ما تدورون على البقالات كانكم تشترون وتشوفون التلا عب