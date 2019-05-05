بالفيديو.. أحد العمالة يخلط اللحم القديم مع الجديد ويبيعه على أنه طازج

علي القحطاني(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول اليوم الأحد، أحد العمالة في محل يبيع لحم مفروم وهو يفرّغ اللحم القديم تمهيداً لخلطه مع الجديد ثم يُعاد بيعه على أنه جديد وطازج .

وأثار المقطع غضب المواطنين، حيث طالبوا الجهات المعنية بضرورة ضط المخالفين، واتخاذ الإجراءات اللازمة معهم وذلك حفاظًا على سلامة الجميع.