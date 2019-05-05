سيرين عبد النور تتغزل في تيم الحسن .. والجمهور غاضبًا: وين زوجها

أميرة خالد(صدى):

أثارت الفنانة سيرين عبد النور جدلًا من جديد بتغزلها في الفنان السوري تيم الحسن، متجاهلة مشاعر زوجها.

وقالت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور في لقاء تلفزيوني لها: ” يم حسن هو الممثل الكامل في العالم العربي شكلًا وموهبة ولطافة وتمثيلًا “.

وأوضحت سيرين أنها كانت ترغب في التمثيل مع تيم الحسن في مسلسل ” الهيبة-الحصاد ” ، والذي سيتم عرضه في رمضان 2019؛ لما يجمعهما من كيمياء خاصة.

وتسببت سيرين عبد النور خلال الأيام الماضية، في إثارة الجدل حول علاقتها بتيم الحسن، منذ أن تم الكشف عن البوستر الدعائي للمسلسل، الذي جاء بطريقة رومانسية.

وزاد زوج سيرين عبد النور الجدل بتعليقه، على البوستر الدعائي، حيث علق قائلًا: ” عالشاشة أنت وسيرين، قلبي عم بيرافقكُن، الله حَب الموهوبين، انشالله الله يوَفّقكُن “.

وانطلق الجمهور في موجة من السخرية على تعليقات سيرين عبد النور على تيم الحسن ورد فعل زوجها، خيث تساءل الجمهور عن موقف زوجها من تغزلها في رجل أخر.

ومن بين التعليقات التي جاءت من الجمهور: ” إذا ما مدحتيه تيم من تمدحين في المسلسل شال وحط فيك لين قلتوا بس يمكن زوجها ما شالها ولا طالعها بنظرات مثل تيم “.

وأضاف أخر: ” أكيد تمدحه مسلسل الهيبة كله ترصرص ومشاهد رومانسية معطيها جوها “.