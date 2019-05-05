بالفيديو.. شيف أبو الغيث: البُف والسمبوسة لا يُقلبوا أثناء القلي

أميرة خالد(صدى):

كشفت الشيف رسمية أبو الغيث، عن طريقة لف البف والسمبوسة البيتي والمثلثات.

وأوضحت خلال لقائها ببرنامج ” سيدتي ” ، أن الأساس في عجينة البُف يكون بسَّ الدقيق مع السمنة وفركه، ومن ثم وضع المياه ويتم عجن العجينة كثيرًا ومن ثم نضربها.

وأضافت أنه إذا ظهرت فقاعات بيضاء في العجينة فهذا يعني أنها مظبوطة، ومن ثم تركها للخمر لمدة 3 أو 4 ساعات.

وأكدت ضرورة أن يكون الزيت حار جدًا عند قليها وعدم تقليبها؛ وإنما وضع الزيت بالمعلقة عليها.