بالفيديو.. شيف أبو الغيث: البُف والسمبوسة لا يُقلبوا أثناء القلي
كشفت الشيف رسمية أبو الغيث، عن طريقة لف البف والسمبوسة البيتي والمثلثات.
وأوضحت خلال لقائها ببرنامج ” سيدتي ” ، أن الأساس في عجينة البُف يكون بسَّ الدقيق مع السمنة وفركه، ومن ثم وضع المياه ويتم عجن العجينة كثيرًا ومن ثم نضربها.
وأضافت أنه إذا ظهرت فقاعات بيضاء في العجينة فهذا يعني أنها مظبوطة، ومن ثم تركها للخمر لمدة 3 أو 4 ساعات.
وأكدت ضرورة أن يكون الزيت حار جدًا عند قليها وعدم تقليبها؛ وإنما وضع الزيت بالمعلقة عليها.
تعرفي #سيدتي على أفضل الطرق لعمل السمبوسة في شهر رمضان #رسمية_أبوالغيث ,, شيف : هذه هي طريقة لف البف والسمبوسة البيتي والمثلثات#برنامج_سيدتي#خليجية pic.twitter.com/DCbVUTHxaW
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) May 5, 2019
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