بدء بيع تذاكر مباراة الفتح والاتحاد.. والأخير يفاجئ جمهوره

ماجد محمد(صدى):

فجر نادي الاتحاد مفاجأة لجمهوره قبل مباراة الفريق مع نادي الفتح ضمن الجولة الـ29 من مسابقة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأعلن نادي الاتحاد طرح تذاكر مباراة الفريق مع الفتح برسم رمزي يبلغ 5 ريالات فقط؛ تقديرًا لدور الجمهور الكبير ودعمه للفريق.

وبدأ الفريق في بيع تذاكر المباراة الجولة ما قبل الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عبر موقع «مكاني»، وجاءت أسعار التذاكر كالتالي:

– الدرجة الموحدة 5 ريالات فقط

– المنصة الفضية 150 ريال

– المنصة الذهبية 300 ريال

وقال نادي الاتحاد على حسابه الرسمي على موقع التوصال الاجتماعي «تويتر»: «تقديرًا للدور البارز والدعم اللامحدود من جماهير الاتحاد الوفية لمؤازرة فريقها الكروي في أحد أصعب المواسم التي مرّت عليه عبر تاريخه الطويل، قرّر مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي برئاسة المهندس لؤي هشام ناظر طرح تذاكر مباراة الفريق المقبلة أمام فريق الفتح في الجولة ما قبل الأخيرة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والأخيرة على ملعب الجوهرة في الدوري هذا الموسم، برسم رمزي للدرجة الموحدة بقيمة (5 ريالات فقط)».

وأضاف منذ قليل « بدء بيع تذاكر مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإتحاد وفريق الفتح ضمن الجولة الـ29 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عبر موقع مكاني برسم رمزي للدرجة الموحدة 5 ريالات، المنصة الفضية 150 ريالاً، المنصة الذهبية 300 ريال».

واعتبر الجمهور هذه المبادرة من الفريق مصالحة لهم، إذ خسر الاتحاد لقب كأس الملك سلمان أمام التعاون بهدفين مقابل هدف، يوم الخميس الماضي.