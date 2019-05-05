شركة الخليج للتدريب والتعليم توفر وظائف شاغرة للنساء

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة الخليج للتدريب والتعليم، عن توفر (10) وظيفة (للنساء) بمسمى (ممثل خدمة عملاء) براتب (5,000 شهرياً)، وبعقود دائمة من خلال برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية.

واشترطت الشركة في المتقدمة، أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية (نساء فقط)، حاصلة على درجة الدبلوم بعد الثانوية كحد أدنى، إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة (مستوى متقدم)، و لا يشترط الخبرة.

وجاء في الوصف الوظيفي: توفير المعلومات حول منتجات الشركة والخدمات المقدمة وحل مشكلات العملاء أو رفعها للمستويات العليا وجمع ملاحظات العملاء لاستباق الإجراءات التصحيحية والحد من الشكاوي.

وأوضحت أن التقديم يبدأ من اليوم الأحد 1440/8/30هـ (الموافق 2019/5/5م) من خلال الرابط: هنــــــــــا.