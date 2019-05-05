وظائف إدارية و صحية في مستشفى الملك عبدالله الجامعي

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن مستشفى الملك عبدالله الجامعي بالرياض عن وظائف (إدارية وصحية) للرجال والنساء من حملة الدبلوم والبكالوريوس والماجستير.

وذلك بالمسميات : أخصائي ثالث تخطيط المواد (Materials Planning Specialist III) المساعدة في مراجعة وتوليد طلبات تجديد مخزون المستودع للمواد الطبية الخاصة ومراجعة التقارير المختلفة بحركة المواد وإنتهاء الصلاحية والمواد غير المتحركة والاستهلاك.

بالإضافة إلى : أخصائي إدارة المخاطر وسلامة المرضى (Specialist I, Patient Safety & Risk Management)، تسهيل ومراقبة وتنسيق برامج إدارة المخاطر وسلامة المرضى وبرامج التثقيف والتحسين المستمر والمبادرات وتحليل الممارسات الطبية والعمليات والإبلاغ عن أي أخطاء.

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