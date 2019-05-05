إليسا : ” رمضان منو مجرد مناسبة إسلامية “

أميرة خالد(صدى):

هنأت المطربة اللبنانية إليسا، اليوم الأحد، الشعب اللبناني والأمة الإسلامية بمناسبة شهر رمضان الكريم.

وغردت المطربة اللبنانية، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” قائلة: ” رمضان منو مجرد مناسبة دينية إسلامية. هوي شهر التقوى والعطاء والشهر اللي بيجتمع فيه الكل على الخير والمحبة. ينعاد عليكن بهالشهر الفضيل وانشالله كل إيامكن عيد “.

وأثارت تغريدة المطربة اللبنانية إعجاب متابعيها، فتبادل المغردين التهنئات بمناسبة شهر رمضان تعليقًا على تغريدتها.

تجدر الإشارة إلى أن هنام 6 دول فقط أعلنت رسميًا حتى الأن أن غدًا الإثنين، هو أول أيام شهر رمضان، وهم: لبنان، الكويت، العراق، قطر، اليمن، ليبيا، بينما تتحرى المملكة مساء اليوم هلال شهر رمضان.

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