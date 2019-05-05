بالفيديو.. بعد تعرضها لجلطة قلبية.. مرام البلوشي ترقص في المستشفى

خالد الظفيري(صدى):

تماثلت الفنانة الكويتية مرام البلوشي للشفاء، بعد أن تعرضت خلال الايام الماضية إلى جلطة قلبية.

وظهرت الفنانة مرام البلوشي، في فيديو على ” سناب شات ” ، يُظهر احتفالها بتماثلها للشفاء وخروجها من المستشفى برفقة شقيقتها هند البلوشي.

وطمأنت مرام البلوشي خلال الفيديو جمهورها على صحتها؛ من خلال استعراض قدرتها على تحريك أطرافها وقدرتها على السير على قدميها.

وداعبت هند البلوشي شقيقتها قائلة :الحين مرام ما راح تشتغل، أعلن اعتزالج بدالج؟ “،بينما ردت مرام عليها:” لا راح أرجع لجمهوري ولكن بعد راحة قصيرة وسأعود أقوى من الأول “.

تجدر الإشارة إلى أنه مرام البلوشي خضعت لإجراء عملية قسطرة في القلب وتركيب دعامة.

تشارك الفنانة الكويتية مرام البلوشي، في مسلسل دفعة القاهرة، بالإضافة لمشاركتها في مسلسل العذراء.

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