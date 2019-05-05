سفارة المملكة في أستراليا تعلن مواعيد العمل خلال رمضان

كانبرا(صدى):

هنأت سفارة المملكة في استراليا، جموع المسلمين والمواطنين المتواجدين في استراليا بحلول شهر رمضان الكريم.

وكشفت سفارة المملكة في استراليا عن مواعيد العمل الرسمية في السفارة خلال شهر رمضان، على أن تكون من الساعة الـ9:30 صباحًا حتى الـ2:30 مساءً.

وقالت السفارة على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، يطيب للسفارة أن تهنئكم بحلول الشهر الكريم، سائلين المولى عز وجل أن يعيده بالخير والبركات».

وأضافت «نود التنويه على المواطنين الكرام بأن أوقات العمل في السفارة خلال شهر رمضان المبارك ستكون من الساعة ٩:٣٠ صباحاً حتى الساعة٢:٣٠ مساءً، وكل عام وأنتم بخير».

وتستطلع المملكة هلال شهر رمضان 2019، اليوم الأحد، إذ تعذر رؤية الهلال أمس السبت في مختلف مناطق المملكة.