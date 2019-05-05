” مادونا ” تحذر الأمهات من عدو ذكي يخطف أطفالهن

واشنطن(صدى):

حذرت مطربة البوب العالمية مادونا الأمهات من استخدام ابنائهن للهواتف المحمولة بعد ان تسبب في انهاء علاقتها بأبنائها .

واعترفت بخطأها الجسيم مع ابنائها بعد ان منحتهم الهواتف المحمولة فيي سن صغيرة مما دمر علاقتها بهم .

وقالت “مادونا” لمجلة “فوج ” البريطانية : لقد أخطأت عندما أعطيت هواتف محمولة لأطفالي الأكبر سنا عندما كانوا في سن الثالثة عشر. فقد أنهيت (بذلك) علاقتي معهم بالفعل. ليس بشكل كلي، ولكن الهواتف أصبحت تمثل جزءا كبيرا جدا جدا من حياتهم .

وأضافت: لقد أصبحوا شغوفين بالصور بشدة، كما بدأوا مقارنة أنفسهم بأشخاص آخرين، وهذا هو أمر سيئ جدا بالنسبة لنموهم .

الجدير بالذكر أن نجمة البوب لديها ستة من الأبناء والبنات، هم: لورديس 22 عاما، وروكو 18 عاما، وديفيد وميرسي 13 عاما، وإستر وستيلا ستة أعوام .

وكان آخر ألبوم لها قبل 4 أعوام بعنوان “ريبل هارت” او “القلب المتمرد ” ، كما كانت آخر جولة غنائية لها في نفس العام 2015 بهدف دعم الألبوم .