  • الأحد 5

    مايو

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. حكم انجليزي مخضرم يطعن في فوز ليفربول على نيوكاسل

حكم انجليزي مخضرم يطعن في فوز ليفربول على نيوكاسل

حكم انجليزي مخضرم يطعن في فوز ليفربول على نيوكاسل
ماجد محمد(صدى):

كشف حكم الكرة السابق “مارك هالسي ” عن ملابسات هامة وراء الضربة الحرة التي حسمت الفوز لليفور بول على نيوكاسل امس السبت وانهت اللقاء بـ3-2 لصالح “الريدز” .

ووفقاً لصحيفة “صن” البريطانية ، قال “هالسي” صاحب الـ14 عام خبرة في التحكيم بالدوري الإنجليزي أن ” قرار منح الضربة الحرة لليفربول لم يكن صحيح ” .

وقال هالسي: منحت ضربة حرة غير صحيحة الفوز لليفربول، والفضل يعود إلى تصرف البرازيلي فابينو الذكي الذي سقط على الأرض بسهولة شديدة، الأمر الذي جعل الحكم المساعد سيمون لونغ يمنحه الضربة الحاسمة .

وأضاف : أنا متأكد أن حكم اللقاء أندريه مارينر لن يكون سعيدا بقرار مساعده حين يرى إعادة المباراة .

وكان البدل “ديفوك اوريجي ” قد تمكن من تسجيل الهدف الثالث لليفربول قبل 4 دقائق من نهاية المباراه بضربة رأس قوية بعد الضربة الحرة التي نفذها البدل الآخر شيردان شاكيري .

وبهذا الفوز حافظ ليفربول على آماله في التتويج وتقدم بنقطتين على مانشستر سيتي بواقع 94 نقطة ، بينما جاء هوتسيير في المركز الثالث بفارق اكثر من 20 نقطة .


الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *