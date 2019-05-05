حكم انجليزي مخضرم يطعن في فوز ليفربول على نيوكاسل

ماجد محمد(صدى):

كشف حكم الكرة السابق “مارك هالسي ” عن ملابسات هامة وراء الضربة الحرة التي حسمت الفوز لليفور بول على نيوكاسل امس السبت وانهت اللقاء بـ3-2 لصالح “الريدز” .

ووفقاً لصحيفة “صن” البريطانية ، قال “هالسي” صاحب الـ14 عام خبرة في التحكيم بالدوري الإنجليزي أن ” قرار منح الضربة الحرة لليفربول لم يكن صحيح ” .

وقال هالسي: منحت ضربة حرة غير صحيحة الفوز لليفربول، والفضل يعود إلى تصرف البرازيلي فابينو الذكي الذي سقط على الأرض بسهولة شديدة، الأمر الذي جعل الحكم المساعد سيمون لونغ يمنحه الضربة الحاسمة .

وأضاف : أنا متأكد أن حكم اللقاء أندريه مارينر لن يكون سعيدا بقرار مساعده حين يرى إعادة المباراة .

وكان البدل “ديفوك اوريجي ” قد تمكن من تسجيل الهدف الثالث لليفربول قبل 4 دقائق من نهاية المباراه بضربة رأس قوية بعد الضربة الحرة التي نفذها البدل الآخر شيردان شاكيري .

وبهذا الفوز حافظ ليفربول على آماله في التتويج وتقدم بنقطتين على مانشستر سيتي بواقع 94 نقطة ، بينما جاء هوتسيير في المركز الثالث بفارق اكثر من 20 نقطة .