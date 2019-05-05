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بالفيديو.. مسؤول قطري عن المصريين: لا نعطي الفيزا لأعدائنا

بالفيديو.. مسؤول قطري عن المصريين: لا نعطي الفيزا لأعدائنا
طلال الضوي(صدى):

أثار تصريح أكبر الباكر، الأمين العام للمجلس الوطني للسياحة بقطر، والرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، عن منح تأشيرات دخول لـ ” المصريين ” غضب كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث وصف ” الباكر ” المصريين بـ ” الأعداء ” ؛ فرد بالإنجليزية ” الفيزا لن تعطى لأعدائنا بل لأصدقائنا ” ثم قهقه ضاحكاً، وفقًا لما جاء بالفيديو الذي نشرته ” العربية ” .

وانتشر تصريح ” الباكر ” سريعاً على الإنترنت، فأمطروه بهجومات لاذعة ومتنوعة.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 73593 ] نشر منذ 20 دقيقة

اجل طواغيت ايران وتركيا وأشباههم من سقوط الشعوب الأخرى ، هم أصدقائكم ..؟

,, إتهنى فيهم ياولد ( شريفه ) ..

,, اما المصريين اكرم من ان يجوا عندك ياالمنبوذ ,,

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