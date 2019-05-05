بالفيديو.. مسؤول قطري عن المصريين: لا نعطي الفيزا لأعدائنا

طلال الضوي(صدى):

أثار تصريح أكبر الباكر، الأمين العام للمجلس الوطني للسياحة بقطر، والرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، عن منح تأشيرات دخول لـ ” المصريين ” غضب كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث وصف ” الباكر ” المصريين بـ ” الأعداء ” ؛ فرد بالإنجليزية ” الفيزا لن تعطى لأعدائنا بل لأصدقائنا ” ثم قهقه ضاحكاً، وفقًا لما جاء بالفيديو الذي نشرته ” العربية ” .

وانتشر تصريح ” الباكر ” سريعاً على الإنترنت، فأمطروه بهجومات لاذعة ومتنوعة.