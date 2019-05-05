بالفيديو.. مسؤول قطري عن المصريين: لا نعطي الفيزا لأعدائنا
أثار تصريح أكبر الباكر، الأمين العام للمجلس الوطني للسياحة بقطر، والرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، عن منح تأشيرات دخول لـ ” المصريين ” غضب كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.
حيث وصف ” الباكر ” المصريين بـ ” الأعداء ” ؛ فرد بالإنجليزية ” الفيزا لن تعطى لأعدائنا بل لأصدقائنا ” ثم قهقه ضاحكاً، وفقًا لما جاء بالفيديو الذي نشرته ” العربية ” .
وانتشر تصريح ” الباكر ” سريعاً على الإنترنت، فأمطروه بهجومات لاذعة ومتنوعة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 73593 ] نشر منذ 20 دقيقة
اجل طواغيت ايران وتركيا وأشباههم من سقوط الشعوب الأخرى ، هم أصدقائكم ..؟
,, إتهنى فيهم ياولد ( شريفه ) ..
,, اما المصريين اكرم من ان يجوا عندك ياالمنبوذ ,,