بديلا عن ” الحبسي ” .. الهلال يبحث عن حارس مرمى أجنبي

نواف السالم(صدى):

بدء نادي الهلال البحث عن حارس مرمى أجنبي ليكون بديلًا للعماني علي الحبسي وكذلك قلب دفاع أجنبي مميز؛ لضمهما لصفوف الفريق في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

حيث ذكرت تقارير صحفية محلية أن ” الهلال ” وضع المدافع المغربي الدولي بدر بانون لاعب ‎نادي الرجاء المغربي، في قائمة اهتماماته لضمه إلى صفوف الفريق الموسم المقبل.

وفي ذات السياق، ذكرت تقارير صحفية سابقة أن الحارس الدولي البيروفي بيدرو جاليسي يقترب من الانتقال إلى نادي الهلال، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد تلقيه عرضًا مغريًا لا يقاوم.

يُذكر أن ” الحبسي ” البالغ 37 عامًا كان قد انضم إلى نادي الهلال، في الميركاتو الصيفي عام 2017 قادمًا من صفوف ريدينغ الإنجليزي، إلا أنه بدأ يفقد مكانه الأساسي في العام الحالي، لمصلحة زميله عبدالله المعيوف.