جامعة الإمام عبدالرحمن تطلق بوابة القبول الإلكترونية للعام الجامعي القادم

الدمام(صدى):

أطلقت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بوابة القبول الإلكترونية للعام الجامعي القادم 1440 / 1441هـ .

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالله بن سعيد آل مريح, أن الجامعة عملت خلال السنوات السابقة على بناء منظومة إلكترونية متكاملة تسهم في استقبال طلبات الالتحاق بكليات الجامعة المختلفة للعام الجامعي القادم ، وتركز على تكامل التقنية في عملية القبول والذي بدوره سيسهل إجراءات القبول على الطلاب والطالبات.

وبين أنه بإمكان الطالب الدخول على بوابة القبول والاطلاع على المعلومات عن المسارات والكليات والتخصصات المتميزة ، كما يستطيع الطالب الاطلاع على النسب الموزونة التي توقف عندها القبول في الأعوام السابقة مما يتيح له اتخاذ القرار في اختيار التخصص المناسب ، ويصاحب ذلك إطلاق حملة أفُق الإلكترونية وهي حملة توعوية إرشادية للطلاب والطالبات الراغبين بالالتحاق بالجامعة لمساعدتهم في اختيار التخصص المناسب لقدرات وإمكانات الطالب الذاتية وآلية التقديم والإجابة على جميع الاستفسارات ويمكن متابعة الحملة عبر حسابات العمادة الرسمية بقنوات التواصل الاجتماعي في تويتر وانستغرام وسناب شات عبر المعرف @IAU_AR .

وأفاد الدكتور آل مريح أنه سيتم تفعيل أيقونة طلب الالتحاق بالجامعة يوم الخميس 10 شوال 1440هـ الموافق 13 يونيو 2019م حتى الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الخميس 17 شوال 1440هـ الموافق 20 يونيو 2019م من خلال بوابة القبول الإلكتروني ، وسيكون التقديم متاح للطلاب والطالبات في نفس الوقت حيث يستطيع الطالب تقديم الطلب إلكترونياً دون الحاجة لإرسال اي وثائق أو مستندات وذلك لأن جميع إجراءات القبول إلكترونية بالربط مع أنظمة وزارة التعليم والمركز الوطني للقياس.