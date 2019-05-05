لتجنب العطش في نهار رمضان.. تعرف على ” ممنوعات السحور “
حذر خبراء التغذية من تناول بعض الأطعمة والمشروبات في وجبة السحور ، والتي تعد المسبب الرئيسي للعطش في نهار رمضان دون أن يدري بها الكثيرون .
ومن أهم الأصنافالتي يجب تجنبها : الأطعمة المدخنة ، والمملحات من الأسماك والمكسرات، والمقرمشات ، والزيتون ، وصلصة الصويا ، والمخللات ، والحلويات .
كما يجب التقليل من المشروبات المنبهة او الغازية ، مع شرب كميات كبيرة من الماء على فترات ، وعدم ممارسة الرياضة خلال الصيام عدا الساعات القريبة من الإفطار .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 73588 ] نشر منذ 24 دقيقة
طيب ,,
فرعوني[ عدد التعليقات: 1021 ] نشر منذ 18 دقيقة
نحن المصريين نتسحر علي فول وطعمية وكشري وانتم الخليجيين تتسحرو علي مفطحات ومندي وكبسة علشان كده تشعرون بالعطش وقت الصيام والخمول والكسل في نهار رمضان