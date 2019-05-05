  • الأحد 5

    مايو

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. لتجنب العطش في نهار رمضان.. تعرف على ” ممنوعات السحور “

لتجنب العطش في نهار رمضان.. تعرف على ” ممنوعات السحور “

لتجنب العطش في نهار رمضان.. تعرف على ” ممنوعات السحور “
متابعة- أميرة خالد(صدى):

حذر خبراء التغذية من تناول بعض الأطعمة والمشروبات في وجبة السحور ، والتي تعد المسبب الرئيسي للعطش في نهار رمضان دون أن يدري بها الكثيرون .

ومن أهم الأصنافالتي يجب تجنبها : الأطعمة المدخنة ، والمملحات من الأسماك والمكسرات، والمقرمشات ، والزيتون ، وصلصة الصويا ، والمخللات ، والحلويات .

كما يجب التقليل من المشروبات المنبهة او الغازية ، مع شرب كميات كبيرة من الماء على فترات ، وعدم ممارسة الرياضة خلال الصيام عدا الساعات القريبة من الإفطار .


الوسوم:

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1021 ] نشر منذ 18 دقيقة

نحن المصريين نتسحر علي فول وطعمية وكشري وانتم الخليجيين تتسحرو علي مفطحات ومندي وكبسة علشان كده تشعرون بالعطش وقت الصيام والخمول والكسل في نهار رمضان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *