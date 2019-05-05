لتجنب العطش في نهار رمضان.. تعرف على ” ممنوعات السحور “

متابعة- أميرة خالد(صدى):

حذر خبراء التغذية من تناول بعض الأطعمة والمشروبات في وجبة السحور ، والتي تعد المسبب الرئيسي للعطش في نهار رمضان دون أن يدري بها الكثيرون .

ومن أهم الأصنافالتي يجب تجنبها : الأطعمة المدخنة ، والمملحات من الأسماك والمكسرات، والمقرمشات ، والزيتون ، وصلصة الصويا ، والمخللات ، والحلويات .

كما يجب التقليل من المشروبات المنبهة او الغازية ، مع شرب كميات كبيرة من الماء على فترات ، وعدم ممارسة الرياضة خلال الصيام عدا الساعات القريبة من الإفطار .