للنساء فقط.. 14 وظيفة إدارية شاغرة بالمؤسسة العامة للحبوب

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت المؤسسة العامة للحبوب باب التقديم على وظائف إدارية ” للنساء ” ، على بند الوظائف المؤقتة بالإدارة العامة ، وذلك لحملة الدبلوم والبكالوريوس حديثي التخرج وذوي الخبرة .

وأبانت المؤسسة أن الوظائف المطلوبة هي :

– مترجم (عدد 1)

– أخصائي علاقات عامة (عدد 2)

– مأمور وثائق (عدد 6)

– مأمور سنترال (عدد 1)

– أخصائي شؤون استيراد (عدد 2)

– مسجل معلومات (عدد 2)

الوثائق المطلوب ارفاقها مع الطلب:

– صورة من الهوية الوطنية.

– صورة من المؤهل (مع صورة من المعادلة إذا كانت صادرة من الخارج).

– صورة من السجل الأكاديمي.

– صورة من الخبرات موثقة أو برنت من التأمينات الاجتماعية إن وجد.

واكدت المؤسسة ان التقديم مفتوح بدءً من غد الإثنين الموافق 1-9-1440 هـ ولمدة اسبوع على الرابط التالي :هنا