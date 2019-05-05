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للنساء فقط.. 14 وظيفة إدارية شاغرة بالمؤسسة العامة للحبوب

للنساء فقط.. 14 وظيفة إدارية شاغرة بالمؤسسة العامة للحبوب
فاطمة المالكي(صدى):

فتحت المؤسسة العامة للحبوب باب التقديم على وظائف إدارية ” للنساء ” ، على بند الوظائف المؤقتة بالإدارة العامة ، وذلك لحملة الدبلوم والبكالوريوس حديثي التخرج وذوي الخبرة .

وأبانت المؤسسة أن الوظائف المطلوبة هي :

– مترجم (عدد 1)
– أخصائي علاقات عامة (عدد 2)
– مأمور وثائق (عدد 6)
– مأمور سنترال (عدد 1)
– أخصائي شؤون استيراد (عدد 2)
– مسجل معلومات (عدد 2)

الوثائق المطلوب ارفاقها مع الطلب:

– صورة من الهوية الوطنية.
– صورة من المؤهل (مع صورة من المعادلة إذا كانت صادرة من الخارج).
– صورة من السجل الأكاديمي.
– صورة من الخبرات موثقة أو برنت من التأمينات الاجتماعية إن وجد.

واكدت المؤسسة ان التقديم مفتوح بدءً من غد الإثنين الموافق 1-9-1440 هـ ولمدة اسبوع على الرابط التالي :هنا


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