للنساء فقط.. 14 وظيفة إدارية شاغرة بالمؤسسة العامة للحبوب
فتحت المؤسسة العامة للحبوب باب التقديم على وظائف إدارية ” للنساء ” ، على بند الوظائف المؤقتة بالإدارة العامة ، وذلك لحملة الدبلوم والبكالوريوس حديثي التخرج وذوي الخبرة .
وأبانت المؤسسة أن الوظائف المطلوبة هي :
– مترجم (عدد 1)
– أخصائي علاقات عامة (عدد 2)
– مأمور وثائق (عدد 6)
– مأمور سنترال (عدد 1)
– أخصائي شؤون استيراد (عدد 2)
– مسجل معلومات (عدد 2)
الوثائق المطلوب ارفاقها مع الطلب:
– صورة من الهوية الوطنية.
– صورة من المؤهل (مع صورة من المعادلة إذا كانت صادرة من الخارج).
– صورة من السجل الأكاديمي.
– صورة من الخبرات موثقة أو برنت من التأمينات الاجتماعية إن وجد.
واكدت المؤسسة ان التقديم مفتوح بدءً من غد الإثنين الموافق 1-9-1440 هـ ولمدة اسبوع على الرابط التالي :هنا
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