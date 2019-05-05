حريق ضخم في منزل سفير المملكة بكوريا الجنوبية.. ومحاولات إخماده جارية 

بيونج يانج(صدى):

نشب حريق ضخم في مقر إقامة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كوريا الجنوبية، رياض بن أحمد المباركي، منتقلة إليه من منزل مجاور.

وتفصيلا، شب الحريق في منزل السفير، ومحاولات إخماده جارية، حتى اللحظة، وتعود الواقعة عندما اشتعلت “ النيران داخل مبنى مجاور لمنزل السفير، وامتدت إلى مقر إقامته ”.

وواجه رجال الإطفاء صعوبات واضحة في الوصول إلى السكن الذي تشتعل فيه النيران، وذلك لأنه يقع على جانب التل.

وحشدت سلطات الحماية المدنية في كوريا الجنوبية، مروحيات كثيفة في محاولة للسيطرة على الحريق باستخدام توجيه المياه من أعلى.