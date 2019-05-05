اللون الداكن لصفار البيض دليل جودته.. خرافة يروجها منتجي الدواجن

أميرة خالد(صدى):

أكد خبراء، أن اللون الداكن لصفار البيض ليس مؤشر على جودته ومنافعه الصحية؛ حسب ما أشيع؛ حيث كشف تحقيق تلفزيوني أجرته القناة الرابعة في بريطانيا، أن بعض منتجي الدواجن، يلجأون إلى حيلة لا تخطر على بال حتى يكتسب صفار البيض، لونًا داكنًا.

وأوضح التحقيق أن بعض المزارعين في بريطانيا يُضيفون توابل البابريكا إلى علف الدجاج؛ وبالتالي فإن الصفار ليس طبيعيًّا على الدوام، كما يعتقد الناس؛ فيما يتعرض الناس للخداع؛ لأنهم يدفعون سعرًا زائدًا حين يشترون بيضًا يمتاز بالصفار الشديد، ويصل الثمن في بعض الأحيان إلى الضعف.

ومن جانبه، كشف الباحث في تغذية الحيوانات بجامعة نوتنغهام، كورماك أوشيا، إن الحصول على لون داكن لصفار البيض قد يتحقق أيضًا من خلال إضافة الجزر والفلفل الأحمر.